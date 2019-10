Clapper txt_NICOLÁS ELICECHE_Oct_2019

A pesar de que el día estaba espectacular para estar tirado en el parque, miles de personas se acercaron al Alto Rosario para asistir a uno de los eventos culturales que cada vez crece más: el freestyle. A pesar del calor la fila para ingresar se extendía por varios metros en el estacionamiento del shopping, muchos padres acompañando a chicos que con las gorras y remeras del a FMS estaban excitados por entrar al Metropolitano para ver a sus competidores favoritos.

La Freestyle Master Series es una liga por puntos en donde los 10 mejores freestylers del país. Como toda competición, hay descensos y ascensos de los competidores, lo que le da otro sabor a este evento en donde la competencia se siente y dan lugar a un gran espectáculo. El evento agotó sus entradas varios días antes, demostrando que el freestyle es uno de los movimientos que está en gran crecimiento, sobre todo entre los más jóvenes que van acompañados por sus padres y agitan en todo momento. La verdad que es algo muy positivo, porque los competidores de freestyle se caracterizan por tener muchísimo vocabulario para rapear y toda la info les llega a los jóvenes, también muchos tienen mensajes sociales en sus rimas.

PH_ELVIO ALCARAZ

El Metropolitano estaba explotado, no entraba un alma más, y el público feliz de poder tener un show de este calibre en la ciudad. Lo que nos llamó la atención fue que antes que arranque la competición, pasaron un video con algunas rimas y momentos de los competidores, lo loco fue que el público ¡Se sabía esas rimas! Desde los más chicos a los más grandes sabían esas improvisaciones de otras jornadas de la FMS como si fueran canciones.

En esta jornada compitieron MKS vs Nacho, en donde el primero salió victorioso; Papo vs Sub, que estuvieron muy afilados ambos, pero ganó el primero, algo que al público no le gusto ya que silbó la decisión. ¡Luego siguió Replik vs Stuart, este último competidor estuvo hablando con Clapps! hace poco, por lo tanto, debemos admitir que estábamos hinchando por su victoria, algo que por suerte pudo conseguir.

Uno de los momentos más fuertes de la noche fue el enfrentamiento entre Dtoke y Cacha, ambos compitieron en la FMS Internacional hace menos de un mes, y sobre el escenario se notó su gran nivel, tanto que tuvieron que ir a replica para definir el ganador. La noche la cerró Klan vs Mecha, pero fue una batalla de demostración, porque Mecha fue de reemplazo del competidor Trueno que por problemas de salud no pudo competir.

A lo largo de toda la noche el host fue el Misio, un tipo que tiene una energía especial para controlar y mover al público que es envidia de muchos. Este show sin la capacidad para manejar el ambiente no sería lo mismo. El evento duro unas cuantas horas, pero esta todo tan bien organizado que el tiempo pasó volando, todo está calculado. Todavía faltan 3 fechas este año, así que estamos expectantes por como continua esta competición que en cada jornada más y más gente se acerca a disfrutar de las rimas.