Matías Vidondo, hacer de un sótano un Club de Boxeo

El Sótano, el emblemático reducto de Mitre al 785, no pierde su misticismo. De ser un escenario icónico pasó a convertirse en el ring de box del campeón y es porque después del cierre del boliche en 2014, Matías Vidondo, uno de los referentes máximos de la disciplina boxística de la actualidad, reabrió el local pero en forma de gimnasio al estilo neoyorkino. "El Matador" es el actual campeón nacional y sudamericano de los pesos pesados, pero por mucho tiempo fue jefe de seguridad de esa rockeria. Conoce a la perfección cada milímetro del lugar, recuerda con cariño los momentos que allí pasó. Hoy su pasión lo llevó a convertirlo en "El Club de Boxeo". Matías quiso revivir ese local, y no solo lo logró, sino que hizo trascender un espacio que en un futuro no va a ser representativo del rock o del box, va a ser un lugar simplemente legendario. Subí los puños y dale play!