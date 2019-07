Clapper txt_GEORGINA MONFORTE_Jul_2019

Clapps!_¿Cómo surge Sidernova?

Martín_Sidernova surge como banda hace 9 años aproximadamente, fuimos pasando por diferentes nombres y estilos, pero en el año 2014 se consolida encontrando el sonido y las canciones que buscábamos y ahí nace verdaderamente Sidernova que perdura hasta el día de hoy. Cuando onocí a Emanuel, el cantante de la banda, teníamos como objetivo conseguir músicos para formar un proyecto musical, así fuimos conociendo al resto de los integrantes y hoy en día somos una familia.

Clapps!_¿Por qué el nombre Sidernova?

Martín_Sidernova es la mezcla de dos palabras en latín, significa “Nueva estrella” (Sidus/Sidera: Estrella Novum/nova: Nueva). Cuando nos propusimos cambiar la estética musical y la imagen de la banda estamos buscando hacer un relanzamiento, “nueva estrella” en ese momento significaba formar una banda nueva con lo que ya existía porque siempre fuimos los mismos integrantes, pero aportando otro mensaje y otra forma de ver la música.

Clapps!_¿Qué influencias musicales tiene la banda?

Martín_La banda se nutre de sonidos de los años 80’s tanto nacional como internacional. Bandas históricas como Soda stereo, Virus, Los abuelos de la nada y bandas internacionales de las cuales esas bandas argentinas aprendían sonidos que venían de afuera. También escuchamos mucha música actual y tratamos de generar una mezcla entre lo que se escucha hoy en día y no perder esa esencia de sonidos antiguos traídos a lo moderno.

Clapps!_¿Cómo componen? ¿En qué se inspiran?

Martín_El método que nos funciona como banda es que generalmente yo, como guitarrista, llevo ideas, a veces a la primera idea le terminamos de dar forma entre todos y otras veces queda así porque coincidimos todos. Con Emanuel conformamos un equipo de trabajo: nos mandamos canciones, melodías y letras, entre los dos vamos haciendo una preproducción que toma forma cuando la preparamos para shows en vivo o para grabarla en el estudio en caso de que sea un disco. Nos inspiramos en situaciones personales o ajenas tomadas como propias, para tratar de expresar algo que verdaderamente sentimos. Generalmente hacemos canciones con historias de amor o desamor, las cuales muchas veces se desarrollan durante la noche porque somos una banda muy nocturna como también lo es nuestro sonido y nuestra poesía.

Clapps!_¿Cómo llegan a tocar en el partido de despedida de Mora?

Martín_Para nuestra trayectoria haber llegado a tocar en la cancha de River en la despedida de Rodrigo Mora fue muy lindo y una gran devolución de todo el esfuerzo que venimos haciendo. Mandamos material a la productora que organizaba el evento y les gustó la propuesta para la previa del partido y por suerte pudimos estar ahí, ser parte de esa fiesta y es algo que no nos vamos a olvidar nunca.

Clapps!_¿Qué significó tocar en ese evento histórico para ustedes?



Martín_Para nosotros fue un sueño cumplido, creo que todos soñamos tocar alguna vez en la cancha de River pero no imaginábamos que podía llegar tan pronto. Significó un antes y un después para la banda, creo que dejamos demostrado que estamos preparados para tocar en un evento de esas características y sin dudas no va a ser la última vez que la banda toque en un estadio, vamos a seguir soñando y vamos a seguir creciendo. Sabemos que tenemos más para dar. Es un recuerdo que guardaremos para siempre, no nos vamos a olvidar nunca de lo que fue ser parte de ese evento, de esa despedida y tocar para toda esa gente

Clapps!_¿Qué proyectos tienen?

Martín_El proyecto principal para este año es lanzar el tercer material de estudio que va a ser un EP de tres canciones muy lindas con las cuales hemos superado al material anterior, sin dudas. Trabajamos mucho el año pasado en lo que es composición, hicimos más de 15 canciones para poder elegir estas tres. Y para el año que viene la idea es hacer una presentación oficial del EP en Rosario y filmar un nuevo video clip. Estamos muy emocionados y ansiosos de que escuchen el nuevo material que próximamente anunciaremos el lanzamiento oficial en tiendas digitales.