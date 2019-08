Clapper txt_GEORGINA MONFORTE_Ago_2019

Clapps!_¿Cómo es tu historia relacionada al arte?

BiH_Art_Mi historia relacionada al arte no es muy larga, tiene tres años nada más, puedo ubicar el inicio en un viaje que hice por los Balcanes europeos en Bosnia y Serbia. Recorriendo las montañas donde estaban los bunkers de guerra entre yugoslavos y bosnias, vi un cartel que tenía una calavera y la palabra mina escrita en varios lenguajes. La posibilidad de atravesar un campo minado y de estar en un espacio así fue muy movilizante y cuando volví de alguna manera resignifiqué la señal de muerte en algo más ligado al mensaje positivo, chistoso, gracioso o de superación personal. Después se fue dando de manera orgánica y natural el crecimiento.

Clapps!_¿Cómo empezaste a hacer arte urbano?

BiH_Art_Empecé de manera natural, como no tenía experiencia y considero que no la tengo aun hoy en el arte más tradicional (pintura, escultura) si tenía experiencia en diseño, dirección de arte y el manejo de software, el poco conocimiento que tenía en la materia junto con la creatividad y mis ganas de hacer algo se terminaron reflejando en los afiches que fue lo primero que hice, afiches con las señales de tránsito, señalética intervenida. La posibilidad de hacer paste up, que son afiches pegados requerían de poca técnica, de pocos materiales y de una inversión mínima de dinero, más allá de que la impresión es cara empecé a imprimir en cantidad que abarataba bastante los costos. Después migré y tuve un coqueteo que perdura con los pasacalles y ahora estoy yendo más hacia la instalación.

Clapps!_¿Cómo surge la iniciativa de instalar la caja fuerte?

BiH_Art_La caja fuerte comenzó como idea hace un par de años, no es algo reciente, empezó como resultado de pensar en la línea que estamos saltando todo el tiempo entre público y privado, con las redes sociales, o de hacer públicos pensamientos o situaciones que deberían tener el velo de lo privado. No critico ni reniego de eso pero simplemente era exponer esa idea de que lo público y lo privado pierden la línea que los separa y pueden estar juntos. Poner un caja fuerte en la calle que pertenece al ámbito exclusivamente privado, nadie quiere que alguien acceda a su caja fuerte y vea lo que se guarda ahí. Es una trasgresión que borra esa línea que separa lo público de lo privado, sumado a que tiene el impacto de ver algo que no debería estar en el ámbito público. Compre la caja y después se formuló la idea de que alguien deje algo y se lleve lo que encontró adentro.

Clapps!_¿Qué te pasa con la repercusión en las redes sociales de tus obras?

BiH_Art_No esperaba la repercusión, de la misma manera que no esperaba que la gente vaya tan masivamente. En mi fantasía pensé que iba a ser una intervención que podía llegar a llamar la atención, que podía resultar divertida o interesante a una pequeña cantidad de gente, pero no imagine de ninguna manera la potencia que tuvo y la masiva concurrencia para interactuar con la obra. Lo que yo venía haciendo en el ámbito público, en la calle que es lo que a mí me apasiona, no requería que la gente participe activamente, era encontrarse con un afiche o unos pasacalles. La caja fuerte necesita lo activo del espectador, que se mueva y vaya. La verdad no esperaba que la gente se cope tan masivamente en ir. Estamos en un momento de la sociedad donde lo inmediato, lo virtual y ese vínculo que se genera es difícil de quebrar y que la gente se tome el trabajo de ir, eso me sorprendió muchísimo y me alegró un montón porque le dio una fuerza y una relevancia a la obra que no me hubiese esperado jamás y me arriesgo a decir que no tuve con ninguna de mis obras anteriores.

Clapps!_¿Hacés exposiciones?

BiH_Art_No hago exposiciones y no creo en el corto o mediano plazo que las haga porque disfruto mucho de trabajar en la calle, aceptando las reglas de la misma. La calle tiene una gran ventaja y una gran desventaja: la obra queda expuesta a cualquier persona que camine por el lugar, eso le da la posibilidad de alcanzar un público masivo (como la publicidad) que de otra manera no iría a una exposición, a una galería o a un museo a ver la obra, la calle te obliga a verla. Por otro lado, la contra es lo efímero, los afiches o los pasacalles enfrentan la situación de que duran limitada cantidad de tiempo ya sea porque el gobierno los saca, porque la gente los arranca o por estar expuestos a las condiciones climáticas entonces se degradan y se rompen, pero por lo general duran poco porque el gobierno los retira lamentablemente y eso estaría bueno que cambie.

Clapps!_Cuál sería la alternativa ante esa arbitrariedad del gobierno

BiH_Art_Muchos gobiernos o municipalidades destinan espacios para el Street art pero no los suficientes, yo no entro en ninguno de esos proyectos porque no pinto, no hago murales y para las intervenciones, instalaciones y performance no hay lugar entonces no pido permiso, decido ir, hacer y que no importe. Esa trasgresión es necesaria y que de alguna manera representa mi obra. La galería y el museo no tienen esa característica por eso no me atrae la idea. Si hubiese una marca, un gobierno o una entidad pública que desee fomentarlo y me quiera contratar para un proyecto que tenga que ver con la transformación del espacio público me encantaría porque es el lugar donde me desenvuelvo mejor.

Clapps!_¿Tenés pensada una nueva obra, o algún proyecto a futuro?

BiH_Art_ Sí, siempre tengo, de hecho trato de ir adelantándome, de tener algo en carpeta y listo para sacar a la calle. Si puedo poner al futuro de alguna manera viene bien por el lado de la instalación, no por la repercusión o porque la caja fuerte anduvo bien, ¡no!. La caja fuerte es la primera de otras obras que ya tenía pensadas para salir a la calle de una forma distinta a los pasacalles o al afiche. Desde hace mucho me interesa la instalación, eso de ir caminando y encontrarse con algo que está por fuera de lo cotidiano. Los afiches y los pasacalles pertenecen al ámbito urbano, cambiándoles el mensaje o la estética se trasforma en algo nuevo o sorprendente pero la instalación tiene un plus, va varios pasos por delante. Próximamente, no creo que pase mucho tiempo, voy a sacar una nueva instalación. Justo tengo un viaje a mediados de septiembre y voy a dejar dos intervenciones grandes antes de irme porque es una necesidad, lo disfruto, me gusta y va a suceder. Asi que se vienen más cosas.

Clapps!_¿Queres anticipar en qué consisten esas intervenciones que vas a dejar antes de irte de viaje?

BiH_Art__La intervención principal, la más grande, tiene que ver con un espacio de reflexión en la calle, un lugar para parar y darse un minuto para pensar con toda una simbología artística alrededor. La otra es un poco más chiquita y también tiene que ver con llevarse algo. Esas van a ser las próximas intervenciones y a la vuelta del viaje, ya con otro clima de primavera y entrando al verano, haré algunas intervenciones más apropiadas para el exterior.